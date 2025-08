De volta ao RS, marca criada em 1902 nos EUA abrirá posto de combustíveis na Campanha

Após a volta por São Gabriel, a Texaco abrirá em Dom Pedrito, na campanha gaúcha, o seu segundo posto de combustíveis do Rio Grande do Sul. A expansão é feita em parceria da Ipiranga com o Grupo GBI, de Bagé, que terá por 10 anos a exclusividade para abrir postos Texaco em Porto Alegre, na Região Metropolitana e na Metade Sul. A inauguração da nova unidade será "em breve", diz o vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga, Julio Sattamini.

Aliás, a unidade de São Gabriel está abrindo nesta quinta-feira (31). Criada no Texas (EUA) em 1902, a marca Texaco deixou o Brasil em 2008, quando a operação brasileira foi vendida pela norte-americana Chevron à Ipiranga, do Grupo Ultra. Agora, porém, a Chrevon licenciou a marca ao Ultra. A primeira unidade neste retorno abriu em 2024 em Palhoça, em Santa Catarina.

O investimento no Rio Grande do Sul vai superar R$ 50 milhões, já disse à coluna o presidente da GBI, Gustavo de la Barrera. O plano é abrir no mínimo 20 operações, com geração de 800 empregos. O contrato entre Chevron e Ipiranga inclui venda de gasolina, diesel e etanol Texaco com tecnologia Techron, operação das lojas de conveniência Star Mart e serviço de troca de óleo Star Lube.