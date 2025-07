De olho em indústrias e comércios, empresa começa a vender no RS bateria que armazena energia solar

Além dos sistemas de geração de energia solar e baterias para uso residencial, a Solled, de Santa Cruz do Sul, terá agora equipamentos maiores para armazenamento de energia, chamados de Bess (Battery Energy Storage System). Feitas com lítio, ferro e fosfato, as estruturas são carregadas por energia solar ou da rede elétrica. Fabricada pela Weg, de Santa Catarina, a primeira já chegou ao Rio Grande do Sul.