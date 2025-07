Como foi a reunião de empresários gaúchos para discutir tarifaço com o governo federal

Cláudio Bier, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Dudu Leal / Fiergs

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

A reunião para negociar medidas alternativas ao tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o setor produtivo gaúcho na noite de segunda-feira (21), em Brasília, foi considerada produtiva pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), Cláudio Bier.

A comitiva gaúcha se reuniu no Palácio do Planalto com o vice-presidente Geraldo Alckmin que, segundo Bier, está "alinhado" com a agenda da federação, promovendo o diálogo ao negociar as tarifas com os americanos.

Na ocasião, a Fiergs apresentou os efeitos que as tarifas trarão ao RS, uma vez que 99% das exportações do Estado aos EUA são de bens industriais. O Rio Grande do Sul será o segundo Estado mais impactado do país, com uma estimativa de queda de R$ 1,9 bilhão no seu PIB em um ano.

— Essa foi uma das razões que pedimos essa reunião com o vice-presidente Alckmin, para mostrar o quanto o Estado vai perder. Eu cheguei a dizer para ele que esse impacto será uma nova enchente para o Rio Grande do Sul — relatou.

Outro ponto colocado em pauta foi a investida dos empresários para sensibilizar os clientes americanos, destacando o quanto eles também perdem com a questão do tarifaço:

— Estamos trabalhando nossos clientes lá fora para que eles pressionem o governo americano, mostrando que sem os produtos brasileiros vai haver mais inflação. E outra coisa, não se troca de fornecedor de uma hora para outra. A indústria não consegue.

