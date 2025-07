Com oferta de cerveja e prateleira vazia, um dos maiores supermercados Nacional tem data para fechar

Um dos maiores supermercados Nacional, a loja da Avenida Aureliano de Figueiredo Pinto será fechada no dia 3 de agosto. Ela fica no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O encerramento das atividades já era esperado, pois a unidade não estava na lista das que o Carrefour previa manter. A marca Nacional será extinta.

À coluna, funcionários disseram que foram informados oficialmente no último final de semana. São 70 trabalhadores, que receberam oferta de transferência para outras lojas, diz o presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), Nilton Neco.

A faixa na frente recomenda aos clientes o Carrefour do BarraShoppingSul (antigo BIG Cristal). Até estranha, pois o grupo francês quer manter o supermercado do Praia de Belas Shopping, que é mais próximo. A coluna soube que o Zaffari também está interessado na operação.

Veja entrevista do programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha, sobre o plano do Carrefour para o Rio Grande do Sul. O grupo concentrará negócios em grandes lojas, como o atacarejo Atacadão, o clube de compras Sam's Club e o próprio hipermercado Carrefour: "Nossa estratégia mudou", diz diretor do Carrefour sobre fechamento, reforma e abertura de lojas no RS