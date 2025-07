Com investimento de R$ 200 mil, indústria de São Leopoldo lança cereal feito a base de quinoa

A jornalista Isadora Terra colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Após seis meses de trabalho e R$ 200 mil investidos em pesquisa e desenvolvimento, a Alpacas Foods, empresa gaúcha sediada em São Leopoldo , lançou um cereal feito totalmente a base de quinoa — elemento rico em proteína, ferro e ômega 3. O produto, com o nome Choco Pop, chegou ao mercado neste mês de julho , e pode ser encontrado a partir de R$ 31 em lojas de produtos naturais, empórios gourmet e no site da empresa .

Atualmente, os produtos já chegaram em 17 estados brasileiros, fora o Rio Grande do Sul. Em 2023, a Alpacas Foods começou a vender crispies de quinoa para o Japão. No mesmo ano, pouco antes do início dos embarques, a fábrica foi atingida por um incêndio.