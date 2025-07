Com garantia do FGTS regrada, juro do consignado CLT tem que cair como prometido

Espera-se que agora o juro do empréstimo consignado CLT realmente caia. O Congresso aprovou a regulamentação do uso de 10% do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de 100% da multa rescisória como garantia no caso de demissão do trabalhador, já que a prestação é descontada da folha de pagamento. Isso reduz o risco de inadimplência, o que, em tese, permite que bancos e financeiras cobrem taxas menores.