Com 82,5% da produção exportada para os EUA, Taurus toma medidas para minimizar impactos do tarifaço

Empresa transferiu estoques de produtos acabados para sua fábrica no estado da Geórgia. Taurus / Divulgação

Um dos setores mais atingidos no Rio Grande do Sul pelo tarifaço anunciado pelo presidente Donald Trump nesta quarta-feira (30) é o de armas e munições. A Taurus, fabricante com sede em São Leopoldo, já concedeu férias coletivas a 40 dos 2,7 mil funcionários. Desde abril, quando surgiu a primeira taxa de 10%, a empresa transferiu estoques de produtos acabados para sua fábrica no estado da Geórgia, nos Estados Unidos, com o objetivo de garantir o abastecimento do mercado norte-americano pelos próximos 90 dias.

A medida faz parte de uma estratégia de se proteger do tarifaço, segundo o presidente da empresa, Salésio Nuhs. Ele afirma que o percentual de 50% de taxação sobre exportação inviabiliza a operação da Taurus no mercado externo, que exporta 82,5% de sua produção para os EUA. Apesar das especulações sobre cortes de até 80% do quadro de funcionários, Nuhs nega decisões nesse sentido e reforça que o objetivo é preservar empregos no Estado.

Para minimizar os impactos financeiros, a Taurus solicitará ao governo do Rio Grande do Sul a liberação antecipada de créditos de ICMS acumulados — um benefício comum a empresas exportadoras, que compram insumos com imposto embutido, mas não o repassam nas exportações. A Secretaria da Fazenda estadual realiza um estudo para avaliar o impacto da medida e deve apresentar uma resposta após o dia 1º de agosto, data prevista para o início da nova tarifa.

Leia Mais Estudo aponta quais as cidades gaúchas mais impactadas pelo tarifaço de Trump; veja ranking

A secretária da Fazenda, Pricilla Santana, afirmou que o governo analisa o cenário geral dos créditos de ICMS para avaliar possíveis precedentes em caso de pedidos semelhantes por outras empresas. Ela ressalta que, ao fazer isso com a Taurus, também terá que fazer com outras empresas e complementa que estão atentos e sensíveis à situação. Ainda conforme a secretária, a empresa também pediu novos incentivos fiscais, mas essa possibilidade é mais complexa.

De acordo com Pricilla, ficou acordado que a Taurus deve protocolar formalmente o pedido ainda nesta semana.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: quem paga a taxa de Trump, prédio preserva igreja, leilão de hotel em Gramado e mais

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)