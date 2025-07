Cidade da Região Metropolitana quer posto aduaneiro para ampliar operação da Toyota

Segundo ele, também seria importante para a Aeromot, empresa que espera iniciar no segundo semestre a construção de um complexo bilionário com fábrica e pista para aviões em Guaíba. A próxima licitação incluindo o posto deve ser realizada pela Receita Federal até 2027, diz Quadros.

Há 20 anos em Guaíba

Em março, a Toyota renovou o contrato que mantém a operação no Rio Grande do Sul , iniciada há 20 anos. É responsável pelo recebimento, nacionalização, montagem de acessórios e distribuição, para todo o território nacional, da picape Hilux e do SUV SW4. Já passaram pela unidade 1,6 milhão de veículos . A capacidade diária é de 250 carros, mas a ideia é nacionalizar mais modelos.

Há 67 anos no país, a Toyota do Brasil tem três unidades produtivas, todas em São Paulo, e emprega 6,7 mil pessoas. Atua com veículo híbridos e elétricos desde 1997. No final do ano passado, o governador Eduardo Leite esteve na sede da empresa em Tóquio durante viagem da missão gaúcha acompanhada pela coluna. A montadora negocia incentivo de IPVA para carros híbridos, já que os elétricos são isentos.