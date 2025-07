Carros gaúchos da GM passam por "banho de loja" para recuperar venda perdida

Carros fabricados em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, o Onix e o Onix Plus passaram por um banho de loja para tentar recuperar vendas. As novas versões fizeram parte do anúncio de cinco modelos, na maior ofensiva da montadora nos 100 anos da Chevrolet no Brasil. Entre as mudanças, tem modernização dos faróis, do desenho do para-choque, da central multimídia e do display digital. A tão criticada pelos leitores correia a óleo, porém, prossegue. Os preços vão de R$ 102 mil a R$ 136 mil.