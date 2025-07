Cancelado negócio entre grupo da serra gaúcha e maior produtora de etanol do Paraguai

Uma das unidades da Inpasa, produtora de etanol do Paraguai.

Foi cancelada a joint venture entre o Grupo Argenta, de Flores da Cunha e dono da Sim Distribuidora, com a maior produtora de etanol de milho do Paraguai, a Inpasa. O objetivo era produzir e distribuir o combustível. O negócio, que geraria uma terceira empresa, já tinha sido aprovado pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), órgão que fiscaliza concorrência no Brasil.