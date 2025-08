Brasil pode suspender acordos de propriedade intelectual com os EUA se lei de reciprocidade for aplicada, diz especialista

Felipe Pierozan, vice-presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB. Felipe Pierozan / Arquivo pessoal

Diante da iminência do tarifaço de Donald Trump, que deve entrar em vigor na sexta-feira (1º), o Brasil pode usar armas mais ousadas do que as tarifas para responder os americanos. Segundo Felipe Pierozan, vice-presidente da Comissão Especial de Propriedade Intelectual do Conselho Federal da OAB, a lei de reciprocidade aprovada no Congresso pode suspender acordos de propriedade intelectual de empresas americanas no país.

— Seria uma medida extrema, caso as negociações não avancem por via diplomática, e que exigiria muito cuidado — declara Pierozan, que avalia também a possibilidade de que a medida trave investimentos no país. A possibilidade é "real", porém ainda distante, segundo o especialista.

Confira a entrevista na íntegra:

Como vê as tarifas de Trump?

O mundo, em 2025, está mudado. Trump assumiu uma política extremamente agressiva de reposicionar a economia americana, e vem fazendo isso com várias economias do mundo. Já havia feito com o primeiro aumento de tarifas ao Brasil, no início do ano. A carta aberta na qual foram anunciadas as tarifas de 50% ao Brasil é um marco na história mundial, em que se misturou situações como o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma suposta disparidade da balança comercial (que o Brasil diz que não ocorre) e até as decisões da Suprema Corte envolvendo plataformas digitais. Foi algo nunca visto nas nossas relações diplomáticas. E é aí que entra a lei da reciprocidade.

Como funciona essa lei?

Serve para que a gente tenha um tipo de proteção à nossa economia. A lei da reciprocidade é de abril de 2025, de antes da carta de Trump. O que aconteceu agora, no último dia 14 de julho, foi um decreto para regulamentar e criar um comitê interministerial para verificar de que forma o Brasil vai se proteger das tarifas. A legislação estabelece critérios para suspensão de concessões comerciais, de investimentos e obrigações relativas a direitos da propriedade intelectual, em resposta a medidas unilaterais adotadas por um país ou bloco econômico que impactem negativamente a competitividade brasileira.

E essa parte da propriedade intelectual?

É a possibilidade de suspensão de direitos, um ponto a mais nessa possível escalada de respostas às tarifas. Seria uma medida extrema, caso as negociações não avancem por via diplomática, e que exigiria muito cuidado. No setor farmacêutico, por exemplo, há uma série de medicamentos e substâncias patenteadas aqui. Caso isso fosse relativizado, representaria um barateamento dos medicamentos e diminuiria gastos públicos em saúde.

Só que isso vem com uma série de riscos indiretos, como desencorajar investimentos no país, prejudicar a capacidade nacional de inovação, além de sofrer retaliações de patentes brasileiras no exterior.

Seria o último recurso que o Brasil poderia utilizar contra as tarifas?

Eu não diria o último, porque existe a guerra "física". Mas seria um dos últimos instrumentos para buscar efetividade numa mesa de negociação.

E qual a chance disso se concretizar?

É um recurso usado como forma de resposta comercial para buscar uma negociação. O Brasil não tem esse histórico de desrespeito à propriedade intelectual. Mas, se você observar a lei da reciprocidade, a propriedade intelectual está muito destacada. Está na segunda linha. Então, é uma possibilidade real, porém ainda distante e condicionada a trâmites legais e diplomáticos. Pode ser um ato de extrema ousadia e que vai gerar um impacto prejudicial a tudo? Pode. Mas ele está previsto. Nada segura, por exemplo, um governo que queira tomar uma escolha ruim junto aos seus ministérios. Que ele acredite ser boa, mas que para o interesse nacional talvez não seja, de tomar essa medida e sofrer uma série de sanções mundiais.

Como isso ocorreria?

É possível levar isso para a mesa de negociação, mediante o trâmite correto, na Organização Mundial do Comércio (OMC), buscando um pedido de autorização lá. Argumentar que está sendo retaliado de uma forma desproporcional pelo governo americano, e que não tem paridade de armas tributárias, ou que a indústria nacional está demitindo, está sendo sucateada. E solicitar autorização para suspender determinados tipos de propriedade intelectual pode abrir um belo espaço para um diálogo diplomático.

Essa medida já foi tomada por algum país?

Tem um exemplo conhecido, que, apesar de autorizado pela OMC, não chegou a ser efetivado, porque a simples ameaça de suspensão desses direitos já fez efeito. Foi em 2007, quando Antígua e Barbuda, um país do Caribe, entrou contra os Estados Unidos em um caso envolvendo o mercado de apostas. É um exemplo de um país pequeno que conseguiu reverter uma medida econômica utilizando a ameaça de suspensão de propriedade intelectual.

*Colaborou Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)

