Banco Central indica que economia gaúcha voltou a crescer em maio

A economia gaúcha voltou a crescer em maio, após três meses seguidos de queda, de acordo com o Banco Central. O avanço foi de 4,4% sobre abril, com o ajuste sazonal, conforme o Índice de Atividade Econômica Regional do Rio Grande do Sul (IBCR-RS) divulgado na quarta-feira (23), que é considerado uma prévia do PIB.

A alta no índice chamou atenção do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL), Oscar Frank, que classificou o número como “muito expressivo”. O crescimento econômico do Estado só ficou atrás do Espírito Santo, que teve uma alta de 5,8%.

Apesar do indicador elevado, Frank alerta para o acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, em que o Estado tem a segunda menor taxa entre todas as regiões investigadas, com uma expansão de apenas 0,62%. O número contrasta com a média nacional de 3,4% no período. Entre as unidades federativas analisadas, o RS tem o segundo pior desempenho, atrás apenas de Pernambuco, que acumula o índice de - 0,9%.

O fraco desempenho acumulado é reflexo dos eventos climáticos que impactaram o Estado na virada de 2024 para 2025, especialmente a quebra na safra de soja devido à estiagem. Embora culturas como arroz, milho e tabaco tenham mostrado bom desempenho, a soja, principal produto do agronegócio gaúcho, teve queda significativa.

Na comparação com maio do ano passado a economia cresceu 11,4%, porque, em 2024, as enchentes fizeram o resultado ser bem inferior.

— É um crescimento de dois dígitos que não se compara com qualquer outra localidade que o Banco Central investiga, mas que está relacionado com a base de comparação muito baixa — avalia.

Projeção de incerteza

Para o segundo semestre, a projeção é de que a economia gaúcha sinta os efeitos da desaceleração esperada para o Brasil, com juros altos, inflação ainda pressionada, incertezas fiscais e a taxação dos Estados Unidos. Mas tem também expectativas positivas pelo mercado de trabalho ainda aquecido, pelos incentivos do governo federal para estimular o consumo e o pagamento de precatórios.

