Projeto do Jumbo do bairro Jardim Carvalho, com previsão de inauguração para setembro.

Com inauguração prevista para setembro, a primeira megaloja ficará na esquina da Avenida Antônio de Carvalho com a Rua Irmão Norberto Francisco Rauch, no bairro Jardim Carvalho. Serão gerados 200 empregos. Segundo Magali, a ideia é também ter farmácia, salão de beleza e lavanderia no complexo.