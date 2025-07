As operações no RS das gigantes do comércio online Shopee e Mercado Livre

Ecoparque Empresarial, em Sapucaia do Sul, onde fica uma operação do Mercado Livre. Leodair Silva / Eco Parque Lourenço & Souza

Gigante asiática do e-commerce, a Shopee tem 10 imóveis logísticos instalados na Região Sul. No Rio Grande do Sul especificamente, são três endereços, que somam 37,3 mil metros quadrados. Segundo a Buildings, especializada em pesquisa imobiliária corporativa, as operações estão instaladas nos imóveis Golgi Porto Alegre, Therezinha Clacy Schuch 56 e XP LOG Gravataí.

Já a outra gigante Mercado Livre, empresa argentina que ainda lidera o comércio online no Brasil, ocupa 100 mil metros quadrados em condomínios logísticos no Sul. Aqui no Estado, ocupa uma área de 7,1 mil metros quadrados no Ecoparque Empresarial, em Sapucaia do Sul.

O boom logístico

Em tempo, ainda segundo a Buildings, o Rio Grande do Sul tem 1,3 milhão de metros quadrados de espaços logísticos prontos para ocupação, distribuídos em 49 condomínios. Junto com Santa Catarina e Paraná, os Estados do Sul somam 5,3 milhões de metros quadrados prontos para ocupação, espalhados por 162 condomínios.

Com a exigência de entrega rápida e o salto da venda pela internet na pandemia, a instalação de centros logísticos pelo país acelerou. Antes, se concentravam no Sudeste. Estes empreendimentos ficam próximos de rodovias de tráfego rápido e perto de cidades com alto poder de consumo.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)