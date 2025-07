As 39 indústrias que receberam incentivo de ICMS para investir R$ 1,1 bi após enchente

Os 39 projetos já beneficiados pelo Fundopem Recupera somam R$ 1,15 bilhão em investimentos. A lista completa (abaixo) foi enviada à coluna pelo secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. O programa é uma variação do tradicional Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para dar incentivo maior de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a empresas atingidas pela enchente. O prazo de adesão foi prorrogado pelo governo do Estado até 31 de dezembro. Uma nova reunião para avaliar mais projetos ocorrerá nos próximos dias. Há 121 na fila para análise. Além dos negócios na mancha de inundação — ou seja, que ficaram alagados —, são contemplados no Fundopem Recupera aqueles que tiveram queda de faturamento e foram atingidos indiretamente pela cheia.