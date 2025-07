Após reforma de R$ 15 milhões, cinema terá de mesas para comer vendo filme a arremesso de machado

Imagem mostra como ficará a área externa. A empresa afirma, porém, não ter imagem de divulgação do projeto interno ainda, apesar de a obra já ter começado. Cinesystem / Divulgação

O espaço de cinema do Bourbon Shopping Country, em Porto Alegre, passará por uma grande reforma, praticamente uma revolução para se tornar um complexo de lazer. A operadora Cinesystem, do Paraná, está investindo R$ 15 milhões na obra, que já começou. Depois de pronto, empregará 80 pessoas. O projeto é chamado de LOOF – Food & Fun, com inauguração marcada para 19 de agosto.

Entre as curiosidades, os clientes poderão escolher no menu as mais diversas comidas, características de uma praça de alimentação de shopping, para consumir durante o filme. Ainda não há imagem do projeto, mas a empresa garante que as salas de cinema terão poltronas reclináveis e até mesas onde serão servidos os pratos. Ficarão seis das sete salas, para abrir espaço às demais operações, que irão de restaurante, bar com temática esportiva, cafeteria, boliche, sala de jogos eletrônicos, a clássica bomboniere e a inusitada brincadeira de arremesso de machado.

— Quebraremos o paradigma de atendimento e alimentação dentro das salas de cinema — cravou Marcelo Marcello Poltronieri, responsável pela estratégia de marca para Cinesystem e LOOF.

Não será obrigatório pedir comida. Quem quiser poderá só assistir ao filme. Os garçons, porém, servirão os alimentos inclusive durante o filme.

— Teremos até uma cobertinha para você curtir seu filmezinho bem tranquilo — destacou Marcos Barros, CEO da Cinesystem e idealizador do LOOF.

A Cinesystem comprou a operação do cinema neste shopping em 2024. Ainda para 2025, a empresa anunciou a instalação de uma sala Cinépic, com uma tela com a altura de um prédio de três andares.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: três grandes projetos de tecnologia, as maiores farmácias do RS e mais

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)