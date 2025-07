Após o vaivém, como fica a cobrança do IOF agora

Afinal, o que muda no vaivém da alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF)? Decreto do governo federal havia determinado a elevação em algumas modalidade de crédito, o Congresso derrubou em todas e, agora, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, recuperou parte do aumento inicial, tirando fora somente o risco sacado, quando empresas antecipam com bancos dinheiro que têm a receber. A decisão é liminar, ou seja, já está valendo. Porém, ainda precisa da chancela dos demais ministros no plenário do STF. Quanto às empresas, a Receita Federal informa que não haverá cobrança retroativa sobre o período de suspensão. Em relação aos demais contribuintes, ainda irá analisar.