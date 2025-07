Após lançar novos carros, GM confirma volta de funcionários com contrato suspenso em Gravataí

Os trabalhadores do complexo da General Motors (GM) em Gravataí que estão com o contrato suspenso retornarão ao trabalho no dia 21. Em comunicado interno, a montadora afirma que isso marca "um novo momento de retomada" e agradece aos funcionários por terem enfrentado um "período desafiador, com equipes reduzidas".

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Gravataí , Valcir Ascari, confirmou a informação e disse que são 700 profissionais . São 5 mil pessoas que trabalham no complexo, considerando montadora, sistemistas e terceirizados.

A fábrica vem fazendo suspensões totais ou parciais de produção desde que a venda do Onix e do Onix Plus começou a cair em 2020, quando os modelos perderam posições no ranking de emplacamentos do país. Nesta semana, a GM fez uma ofensiva e lançou novas versões com o objetivo de recuperar fatia de mercado. O investimento de R$ 1,2 bilhão feito na unidade contempla mais um SUV (utilitário esportivo) para 2026, que deve ser híbrido.