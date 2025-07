Aos 60 anos, rede reconstrói com R$ 20 milhões supermercado no Litoral

Aos 60 anos, o Grupo Asun está reconstruindo o seu supermercado em Cidreira, no Litoral Norte, com um investimento de R$ 20 milhões. O empreendimento existe desde 1993, quando foi inaugurado como o primeiro centro comercial da empresa, com sete lojas e até um chafariz dentro. Agora, estas operações ficam em outra edificação temporária. Um novo prédio está sendo finalizado. Quando ficar pronto, serão 3,7 mil metros quadrados de área de vendas, 800 metros quadrados a mais do que antes. Haverá ainda uma cozinha própria.