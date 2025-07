Aluguel novo sobe o triplo da inflação em Porto Alegre; veja preços em 10 bairros

Porto Alegre teve aumento na procura por aluguéis após a enchente. Camila Hermes / Agencia RBS

O Índice FipeZap de aluguel de imóveis residenciais anunciados em Porto Alegre até desacelerou no final do semestre, com aumento de 0,16% em junho sobre maio. Porém, no acumulado de 12 meses, a alta é de 18,75%, mais do que o triplo da inflação.

São considerados quase 10 mil anúncios de imóveis para locação. O metro quadrado do aluguel novo custa em média R$ 41,89. Por que "aluguel novo"? Porque considera o imóvel anunciado para alugar e não o contrato já em andamento, que, em geral, é reajustado anualmente pela inflação do IGP-M ou do IPCA.

Locação reage à demanda. Porto Alegre teve aumento na procura por aluguéis após a enchente, especialmente por locais que não foram inundados. A alta forte, porém, ocorre também em outras capitais. Além do juro alto que encarece o financiamento para compra, o segundo semestre do ano passado foi marcado pela falta de recursos para bancos emprestarem. Em 2025, a virada do orçamento liberou dinheiro e, em maio, o governo federal ampliou o Minha Casa Minha Vida, com aumento da faixa de renda e do teto de preço de imóveis financiáveis. Uma fatia da demanda do aluguel migrou para a compra.

Bairros mais representativos na pesquisa a partir do cruzamento de indicadores sociais e econômicos feitos pela Fipe, variação em 12 meses e média de preço por m2:

Mont'Serrat: +29,9% (R$ 65,80)

Rio Branco: +31,7% (R$ 57,90)

Moinhos de Vento: +44,5% (R$57)

Praia de Belas: +5,5% (R$ 55,50)

Petrópolis: +11,5% R$ (49,90)

Bela Vista: +15,1% (R$ 49,40)

Partenon: +18,6% (R$ 40,10)

Menino Deus: +2,8% (R$ 35,80)

Centro Histórico:+15,3% (R$ 32,00)

Santa Tereza: +1,7% (R$ 26,80)

