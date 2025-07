Alta procura deixa imóveis mais caros; veja preços em bairros de Porto Alegre e em outras cidades

Aumento de preço de imóveis tem espaço quando sobe a procura, o que está ocorrendo claramente no mercado gaúcho pela percepção da diretora de Assuntos Habitacionais do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Sul (Sindimóveis-RS), Simone Carvalho. A virada do ano liberou orçamento para os financiamentos imobiliários que estavam travados apesar do juro alto, foi ampliado o Minha Casa Minha Vida em maio e até mesmo há influencia do Compra Assistida, programa federal para quem perdeu a moradia na enchente.