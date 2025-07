Órgão que coordena a geração e transmissão de energia no país, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que voltou a recomendar a volta do horário de verão. Em nota à coluna, reforçou que é uma decisão política do governo federal, porém afirmou que, dependendo do decorrer dos próximos meses, considera reforçar sua recomendação ao Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) colocando como uma "ação imprescindível".