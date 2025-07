Ainda que reverta, arroubo de Trump faz estragos; qual o risco ao RS

Donald Trump aplicou tarifaço de 50% sobre as importações brasileiras nesta quarta-feira (9). JOHN THYS / AFP

Lidar com os arroubos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, definitivamente não é para os fracos. Dificilmente alguém projetou que viria algo mais impactante do que este tarifaço adicional inexplicável de 50% sobre as importações brasileiras, atribuído a motivos nada comerciais, como o processo contra Bolsonaro e as redes sociais.

A reação imediata é alta forte do dólar e queda na bolsa, pois o investidor já reage a possíveis impactos na economia e nas empresas brasileiras. Muitíssimo improvável, porém, que esta situação siga assim. Pode ser — e espera-se que seja — mais um ato do teatro de Trump.

Só que sempre faz um estrago. Trump mistura política com economia de forma demasiada e piorada com seu ego intempestivo.

Péssimo para o Brasil, péssimo para o Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos são o segundo principal mercado das exportações gaúchas, perdendo apenas para a China. Os norte-americanos compraram 10,2% dos embarques gaúchos ao Exterior no primeiro semestre. Foram US$ 950 milhões. Houve até um aumento de fatia em relação aos últimos anos, inclusive por um movimento de antecipação dos envios para driblar as tarifas maiores.

O país, porém, também é uma das maiores origens das importações brasileiras e gaúchas. Havia inclusive se “safado” de tarifas maiores anteriormente por causa deste déficit na balança comercial com eles. Sendo mais mercado para os produtos norte-americanos do que origem de importações. Até então, não era uma “ameaça” ao desejo de reindustrialização de Trump, como a China é.

As tarifas deixam os produtos brasileiros (e gaúchos) muito mais caros para os Estados Unidos. Com isso, os norte-americanos darão preferência aos fabricados lá ou em outros países menos atacados na guerra comercial. Dada a relevância deles como mercado, obviamente preocupa as empresas daqui, que devem aguardar com sangue frio o que vem por aí. E pensar que era para estar tudo se acalmando agora no segundo semestre, retomando a previsibilidade dos negócios. É tempo de o governo federal reforçar sua atuação e as entidades empresariais se manifestarem mais, para pressão e para orientação.

O que o RS mais exporta para os EUA:

Tabaco/fumo e industrializados: 12,92%

Máquinas e materiais elétricos: 12,8%

Calçados: 7,28%

Reatores nucleares, caldeiras e máquinas: 6,96%

Madeira e carvão vegetal: 6,84%

Armas e munições: 6,78%

Pastas de madeira e celulose: 6,52 %

Automóveis, tratores e outros veículos: 5,36%

Carnes e miúdos: 4,74%

Borracha: 2,78%

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: por que os imóveis estão mais caros, polêmica no turismo de Gramado e outros destaques da economia

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)