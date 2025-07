Afinal, quem sentirá mais o corte de benefícios fiscais preparado por Haddad

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad mandará a proposta de corte em benefícios fiscais após o recesso do Congresso. Marcelo Camargo / Agência Brasil

Enquanto tenta via Judiciário manter a alta do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para ajustar as contas públicas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prepara a proposta de revisão dos benefícios fiscais que apresentará ao Congresso após o recesso. Serão preservados setores que têm proteção constitucional. Não haverá cortes no Simples Nacional, na Zona Franca de Manaus, de entidades sem fins lucrativos e da cesta básica. O corte linear de 10%, já mencionado pelo governo, tem estimativas de impacto que vão de R$ 15 bilhões a R$ 35 bilhões.

O tema é extremamente sensível. Muitos dos incentivos foram dados pelos governos do PT, inclusive. Revisões de benefícios precisam mesmo ser periódicas, mas um corte linear (que pega praticamente todos) vai gerar bastante gritaria e, por consequência, resistência do Congresso. Alguns setores precisam realmente dos benefícios para manter negócios e empregos. Outros não, mas têm força de pressão sobre Executivo e Legislativo.

A pedido da coluna, a equipe do advogado tributarista gaúcho Rafael Pandolfo fez um levantamento dos setores que provavelmente serão mais afetados: agronegócio, aéreo e automotivo, que têm peso significativo na economia do Rio Grande do Sul.

— Além disso, apostaria na revisão do Perse (Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos) e na desoneração (ou reoneração) da folha de pagamento das empresas — complementou.

Agro

É um dos mais beneficiados por incentivos tributários federais. Entre os principais, estão a alíquota zero de PIS/Cofins sobre insumos essenciais, como fertilizantes, sementes e defensivos; os créditos presumidos de PIS/Cofins para agroindústrias, que geram economia substancial na cadeia de processamento de alimentos; e os benefícios de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) na aquisição de maquinário.

Aéreo

Aqui, os benefícios fiscais concentram-se na redução de custos operacionais das companhias aéreas. Destaque para a alíquota zero de PIS/Cofins sobre a receita do transporte de passageiros regulares, vigente até final de 2026; isenção (ou alíquota reduzida) do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre contratos de leasing de aviões e motores importados, essencial na ampliar frota; e regimes de suspensão ou isenção de IPI, PIS e Cofins na importação de peças e outros componentes.

Automotivo

Esta indústria soma bilhões de reais em renúncia fiscal, cuja retirada pode impactar o preço dos veículos ao consumidor. Os principais mecanismos são: concessão de créditos presumidos de PIS/Cofins na fabricação de veículos; alíquotas reduzidas (ou suspensão) de IPI sobre veículos e autopeças em programas específicos, como para instalação de fábricas em regiões menos desenvolvidas (Regime Automotivo Nordeste, por exemplo); e regimes especiais de importação de equipamentos para linha de montagem, com suspensão de IPI, PIS/Cofins para bens de capital.

