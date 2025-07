Adiado reajuste de taxa cobrada pelo Estado que assustou usuários de imóveis

Reunião do deputado Rodrigo Lorenzoni com integrantes do governo do Estado para discutir a Taxa de Foro em Porto Alegre.

Além de ter sido adiado para 31 de dezembro, o reajuste aplicado às cobranças da chamada Taxa de Foro em Porto Alegre será discutido. Com vencimento inicial marcado para 31 de julho, o aumento assustou empresários que procuraram a coluna, reclamando de valores até 4.000% superiores aos anteriores. Esta taxa é cobrada quando o Estado é proprietário do imóvel, mas terceiros têm o domínio útil. O deputado estadual Rodrigo Lorenzoni (PP) organizou uma reunião do governo do Estado com os "foreiros" ainda para agosto.