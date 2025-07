A estratégia de Lula para criar dentro dos EUA rejeição ao tarifaço de Trump

O presidente Lula nomeou Alckmin para conduzir reuniões com empresários sobre o tarifaço de Trump.

Uma das estratégias do presidente Lula é fomentar uma pressão interna nos Estados Unidos contra o presidente Donald Trump, para que recue no tarifaço de 50% anunciado para o Brasil a partir de 1º de agosto. Para isso, estuda maneiras de sensibilizar o consumidor e o importador, especialmente com o possível aumento de preços por lá. Leia-se inflação.