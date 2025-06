Varejo gaúcho apoia Haddad na taxação das bets: "Legítimo imposto do bem"

Ao ver a proposta do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de taxar mais as bets, o presidente da Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV), Vilson Noer, comentou com a coluna de que esse era o "legítimo imposto do bem". Não é de hoje que o comércio critica as apostas online, porque disputam com elas o dinheiro do consumidor e atribuem ao jogo boa parte da inadimplência recorde.