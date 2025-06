Uma das maiores companhias aéreas do Brasil fará centros comunitários no RS

Líder em número de voos e cidades atendidas, a Azul Linhas Aéreas construirá dois centros comunitários no Rio Grande do Sul, em parceria com a Teto Brasil. Um deles já tem local: o Quilombo dos Machado, no bairro Sarandi, em Porto Alegre. O outro deve ser definido ainda em junho, disse a gestora da operação da Teto Brasil do Rio Grande do Sul, Nataly Augusto.