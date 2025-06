Triplica equipe que avisa empresas "no radar" da sonegação de imposto em Porto Alegre

Atividade de "autorregularização" foi criada há oito anos pela Secretaria da Fazenda de Porto Alegre. Brayan Martins / PMPA

Foi triplicada a equipe da prefeitura de Porto Alegre que tem a tarefa de avisar às empresas contribuintes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) que algumas inconsistências as colocaram "no radar" da fiscalização. A atividade não é nova, foi criada pela Secretaria Municipal da Fazenda há mais de oito anos, mas agora está sendo ampliada com a nomeação de auditores fiscais, somando 15 pessoas para o trabalho. Ou seja, mais empresários receberão a "carta-convite" para que procurem o órgão para ver quais são os indícios de que o imposto devido não está sendo pago, contestarem ou regularizarem-se.

São cruzadas informações do município, com, por exemplo, dados da Receita Federal e de bancos ou financeiras. Diretor de Receita Mobiliária, Otavio Torelly Pereira explica ser uma etapa prévia, mais rápida e que evita multas mais pesadas. O ISS varia de 2% a 5% da receita bruta do negócio. A penalidade em caso de sonegação vai de 75% a 150% do valor, sem contar outras multas.

— É uma visão mais moderna do fisco, que evita até que empresas quebrem, o que faria o poder público nem receber os valores. E tem a justiça fiscal da proposta. Quanto mais contribuintes pagarem o que devem, menor é o imposto que os demais terão que pagar — acrescenta o diretor.

A carta-convite é enviada, prioritariamente, para contribuintes que emitem nota fiscal mensalmente, pagam em dia e movimentam montantes mais elevados. Não há limite de valor. Quem quiser se antecipar, pode procurar já a Secretaria Municipal da Fazenda de forma online ou presencial.

O aperto no cerco a sonegadores também ajuda a aumentar a fatia de Porto Alegre na divisão do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será implementado pela reforma tributária. Será definida a fatia com base na arrecadação até 2026.

A previsão do diretor Otavio Torelly Pereira é atender 1,5 mil empresas em 2025 e outras 2 mil em 2026. Para o ano que vem, a estimativa é recuperar R$ 50 milhões em ISS não pago.

Exemplo real

Uma empresa de Porto Alegre, do setor de comunicação visual, pagou R$ 1.153.150,10 em ISS pelo programa. O caso chegou à prefeitura a partir de denúncia. Foram analisados documentos fiscais, como GIA (Guia de Informação e Apuração do ICMS) e Notas Fiscais Eletrônicas. Indícios apontaram que a empresa não emitia corretamente as notas fiscais de serviços, exigidas para recolher ISS, entre janeiro de 2018 e junho de 2023. Eram emitidas notas de mercadorias em situações nas quais, na verdade, prestava serviços.

Após o atendimento, que a Receita Municipal chama de autorregularização, a empresa reconheceu o erro, cancelou notas fiscais de mercadorias e fez emissão retroativa das notas de serviços, fazendo a chamada "confissão da dívida tributária". Não se abriu processo fiscal e foram evitadas multas mais pesadas com cunho punitivo e não apenas de atraso.

