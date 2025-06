Tentativas de golpes disparam mais de 20% no RS

O Rio Grande do Sul teve 196 mil tentativas de fraude contra consumidores e empresas no primeiro trimestre de 2025, segundo o Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. O número é 21,7% superior ao do mesmo período do ano passado. Os dados estaduais foram encaminhados à coluna. Isso dá uma tentativa a cada 36 segundos. O número de golpes contra gaúchos representa 5,7% do total nacional.