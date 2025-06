“Temos que trabalhar muito para manter a alta e cara qualidade de vida da Europa”, diz CEO da IE University

CEO da IE University, Diego del Alcázar Benjumea deu entrevista à coluna no South Summit Madri. South Summit / Divulgação

Criada na década de 1970, no fim da ditadura para preparar a Espanha para a economia internacional, a IE University é referência no ensino das maiores diversas áreas, mas sempre o foco do empreendedorismo. São 10 mil alunos, sendo que 90% são estrangeiros. A sede fica em Madri, mas há um campus em Segovia, cidade que vive a partir da instituição. Durante o South Summit Madri, a coluna entrevistou o CEO Diego del Alcázar Benjumea.

Usam a inteligência artificial para ensinar?

É uma ferramenta muito potente e não achemos que podemos seguir ensinando do mesmo jeito. Temos que fazer melhores perguntas à inteligência artificial. Temos 7 mil estudantes com conta no ChatGPT e somos uma das únicas universidades com acordo com a OpenAI.

Empresas reclamam no mundo todo de falta de mão de obra. Como atrair profissionais?

Entender rápido que as mudanças estão acontecendo. Não olhar para o outro lado e manter as coisas como estão para não gerar ruído no mercado de trabalho. Será o melhor incentivo aos profissionais, pois verão que isso terá impacto nas suas carreiras.

Governo da Espanha quer reduzir a jornada semanal de trabalho de 40 a 37,5 horas. O que acha?

Não é uma questão de horas apenas, mas de produtividade. Temos que trabalhar muito e ser muito produtivos se queremos manter a qualidade de vida, que é fantástica na Europa, mas é cara. Politicamente, temos que olhar não só o voto daqui a seis meses, mas como estaremos em 10 anos.

A IE pensar em ter uma unidade no Brasil?

Estamos buscando um destino onde nossos estudantes queiram ir e que tenha muitas oportunidades de trabalho que não há aqui em Madri. O Brasil é muito atraente; tem cidades como São Paulo, mas não está nesta prioridade.

