Suspensos novos pedidos para construção de hotéis e restaurantes em Gramado 

Dois decretos suspendem por seis meses o protocolo de novos projetos na prefeitura para construção de restaurantes e hotéis em Gramado , na serra gaúcha . No caso de hotéis , vale para toda a cidade e a exceção são pequenas hospedagens de até 20 leitos , cujas propostas seguem sendo recebidas. Já para restaurantes, a restrição é para projetos com mais de 20 cadeiras para o centro da cidade , esclarece o secretário do Turismo, Ricardo Bertolucci Reginato. O prefeito Nestor Tissot esclarece também que segue autorizada a troca de CNPJ de restaurantes se ocorrer venda.

Problemas no trânsito e de infraestrutura de saúde pública e saneamento, além da queda da taxa de ocupação (de 56% a 45% em quatro anos), são citados como argumento nos decretos. A medida atende a pedido do próprio setor do turismo, diz o presidente do Sindicato da Hotelaria e Restaurantes da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha), Claudio Souza, que esclarece que a medida inclui imóveis vendidos em cotas, chamados de multipropriedade. Há receio de uma "bolha" na cidade mais turística do Estado.