Supermercados x farmácias: o "plano B" na briga pela venda de medicamentos

Venda de medicamentos em supermercados é uma polêmica antiga do setor com as farmácias.

A polêmica da venda de medicamentos em supermercados vem de anos, mas voltou à tona nesta semana, inclusive entre empresários do Rio Grande do Sul que procuraram a coluna para opinar. O setor entregou à Comissão de Assuntos Sociais do Senado uma nova proposta, pela qual a ideia é "store in store", ou seja, loja dentro da loja. Seria instalar farmácias completas dentro do supermercado em vez de vender os remédios sem receita nas prateleiras, como vinha se discutindo em outro projeto que já tramita no Congresso. Pela nova ideia, a operação seria do próprio supermercado ou de uma rede de farmácias parceira. Com farmacêutico e área climatizada como exige a Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), seriam vendidos mesmo remédios que exigem prescrição médica.