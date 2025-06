SS Madri, reação a Trump, agenda e mais pílulas da economia 04.06

Agenda

Primeiro dia do South Summid Madri, aqui na Espanha.

Começam a valer as tarifas de 50% sobre importação de aço e alumínio pelos Estados Unidos. O presidente Donald Trump assinou o decreto que dobrou a taxa, que anteriormente seria de 25%. O Reino Unido ficou de fora após acordo. Já o Brasil é um dos mais atingidos, pois é o segundo maior fornecedor de aço para o mercado norte-americano, atrás apenas do Canadá.

Reações do mercado ao projeto de lei de Trump que permite ao Tesouro dos Estados Unidos impor penalidades a “pessoas pertinentes” de “países estrangeiros discriminatórios”, ao aumentar o imposto de renda federal sobre seus investimentos lá e as alíquotas do imposto retido na fonte em até 20 pontos porcentuais, em uma escala variável. Não fica claro quem ou quais critérios. Então, é chamado de “imposto de vingança” que Trump poderia usar para ameaçar tanto amigos como inimigos em negociações comerciais. Gera temor de controle de capitais.