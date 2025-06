South Summit terá espaço para atividades ao longo de todo o ano em Porto Alegre

Principal palco do South Summit Brazil, a Arena terá um espaço fixo que está sendo instalado no Tecnopuc, parque tecnológico da PUCRS. O superintendente Jorge Audy está animado com a realização de eventos o ano todo. A coluna passou pelo local nessa quarta-feira (11) durante uma visita para saber das novidades do Tecnopuc, junto também da gestora de Operações, Flávia Fiorin.