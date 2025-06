Shopping de Porto Alegre retoma feira orgânica semanal suspensa na pandemia

Edição antiga do evento realizado no shopping para venda de alimentos orgânicos.

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Voltará a ser realizada no Shopping Total a feira de alimentos orgânicos, que começou em 2006 e acabou suspensa na pandemia. Agora, ocorrerão todas as sextas-feiras, das 10h às 15h, no Largo Cultural. Se chover, acontecerá dentro do shopping, onde ficam as lojas internas.