Seu canudo é mesmo biodegradável? Veja as melhores opções

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Com boa intenção, muitos consumidores compram canudos de plástico que, nas embalagens, são ditos biodegradáveis, custando às vezes até mais caro. Fundadora do Comida na Lupa, a engenheira de alimentos Liana Stoll, porém, explica que não garante que sejam de decomposição rápida na natureza. Isso porque, para ser biodegradável, a natureza precisa ser capaz de quebrar rapidamente as ligações químicas do polímero até que o material se transforme em biomassa, gás carbônico, metano e água. Para acelerar a fragmentação de plásticos convencionais, a indústria usa aditivos que formam plásticos oxibiodegradáveis, com risco de não retornarem à natureza como o biodegradável, mas virarem microplásticos prejudiciais ao meio ambiente e à saúde das pessoas.