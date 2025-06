Seis meses após data prevista, casa de festa infantil ainda não abriu em shopping de Porto Alegre

Seis meses se passaram do prazo e ainda não abriu a Casa Lúdica no Pontal Shopping, na zona sul de Porto Alegre. O espaço de festas e brinquedoteca com 100 metros quadrados está para ser instalado no segundo andar. À coluna, havia sido informado que a inauguração seria em dezembro de 2024. Em março de 2025, a coluna voltou a perguntar sobre o prazo - a partir da provocação de leitores - e havia recebido a nova projeção para abril ainda. O tapume, porém, segue no local.