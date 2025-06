RS lança e vende menos imóveis do que Santa Catarina e Paraná; veja os preços

O setor imobiliário do Rio Grande do Sul começou 2025 com o pior desempenho de lançamentos da Região Sul. O levantamento é feito pela Brain Inteligência Estratégica, que considera 21 cidades que concentram 44,5 da população gaúcha.

Os lançamentos de imóveis aqui caíram 30,2% no primeiro trimestre sobre o último de 2024. A queda foi mais intensa do que em Santa Catarina (-21,1%) e no Paraná (-29,2%). Observando o número absoluto, o resultado é ainda mais discrepante. No mercado gaúcho, foram apenas 3.755 unidades novas, contra 10.677 do catarinense e 5.709 do paranaense.

Já as vendas cresceram 7,6% no Rio Grande do Sul, melhor do que em Santa Catarina (-12,8%) e no Paraná (+1,5%). Porém, gaúchos compraram 6.069 unidades, bem abaixo das 7.501 do mercado paranaense e 11.539 do catarinense.

Crescimento de vendas com menos lançamentos sinaliza retração das construtoras em colocar novos projetos no mercado. Por outro lado, reduz o estoque à venda. O preço médio caiu 15,1% no Rio Grande do Sul, com o metro quadrado passando a uma média de R$ 11.707, acima do Paraná (R$ 10.676), mas bem abaixo de Santa Catarina (R$ 15.938).

O Rio Grande do Sul está com um estoque de 19.375 imóveis, divididos assim:

Estúdio/loft/1 quarto: 3.740 unidades

Até o teto do Minha Casa Minha Vida (MCMV): 4.160

Teto MCMV até R$ 700 mil: 4.273

Médio padrão (de R$ 700 mil a R$ 1,25 milhão): 3.376

Alto padrão (de R$ 1,25 milhão a R$ 2 milhões): 1.885

Luxo (de R$ 2 milhões a R$ 4 milhões): 1.511

Super luxo (acima de R$ 4 milhões): 430

