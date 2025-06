Renegociação de dívidas, Copom, mais agenda e pílulas da economia 17.06

Agenda

Começa mais um feirão da Serasa para renegociação de dívidas. Desta vez, o foco é nas contas atrasadas com bancos. Saiba mais: Mais de 40% dos gaúchos inadimplentes têm dívida com bancos; mutirão busca renegociá-las

Início da reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que decidirá amanhã sobre a taxa de juro Selic. A expectativa varia entre manutenção e mais uma elevação de 0,25 ponto percentual.

Índice FipeZap de aluguel residencial. Em Porto Alegre, o preço subiu 0,44%, mas é uma desaceleração. Em 12 meses, o aumento acumulado é de 22,67%. O preço do metro quadrado fica em R$ 41,82.

Petróleo voltou a subir após acirramento do conflito entre Israel e Irã, com o barril se aproximando dos US$ 75.