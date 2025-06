Puxada pelo frio, venda de Dia dos Namorados no RS prevê bater R$ 664 milhões

A data é a quinta com maior venda no ano, atrás de outras como Dia das Mães e Dia dos Pais. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Dia dos Namorados movimentará R$ 664 milhões no comércio do Rio Grande do Sul, estima a Federação das Associações Gaúchas do Varejo (FAGV). Representaria um crescimento real de cerca de 1,2% sobre 2023 (R$ 600 milhões), descontando a inflação de 9,45% do período.

Mas por que comparar com dois anos atrás? Porque a data foi muito afetada pela enchente do ano passado, quando as vendas caíram a R$ 540 milhões, calcula o presidente da FAGV, Vilson Noer.

Inadimplência, juro e bets preocupam os varejistas. Porém, o frio deve estimular a venda de itens mais caros, o que garantiria este crescimento no faturamento.

— Estimula o varejo de moda e puxa o tíquete médio (gasto do consumidor) para cima — diz Noer.

Para calcular, Noer considera que 40% da população economicamente ativa (pessoas que estão trabalhando ou buscando trabalho, segundo o IBGE) vá presentear alguém. A FAGV estima que o Dia dos Namorados representa de 3% a 3,7% da venda do varejo em junho, que, segundo a Receita Estadual, tem sido de R$ 18 bilhões. A data é a quinta com maior venda do ano, perde para Black Friday, Natal, Dia das Mães e dos Pais, nesta ordem.

