Prorrogado programa que dá incentivo maior de ICMS a indústrias com prejuízo da enchente

Será prorrogado, pela segunda vez, até 31 de dezembro o prazo para que indústrias solicitem o Fundopem Recupera, uma variação do tradicional Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS) para dar incentivo maior de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a empresas atingidas pela enchente. Terminaria nesta segunda-feira (30). O decreto será publicado pelo governo do Estado, diz o secretário Estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo.