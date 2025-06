Prévia do PIB, petróleo, mais agenda e pílulas da economia 16.06

Agenda

Prévia do PIB: divulgação do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br).

Câmara dos Deputados vota urgência do projeto que derruba o novo decreto sobre o Imposto de Operações Financeiras (IOF), publicado na semana passada.

Apesar do prolongamento da guerra entre Israel e Irã, o preço do petróleo começa a semana em leve queda. O barril está em US$ 73.

Banco Central divulga o relatório Focus, com as projeções do mercado para a economia.

O abono salarial PIS-Pasep 2025, referente ao ano-base 2023, terá novo pagamento, destinado aos trabalhadores que nasceram nos meses de julho e agosto.

China divulgou dados de maio para o varejo e a indústria. As vendas no varejo cresceram 6,4% em relação ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção industrial desacelerou, com alta de 5,8% na comparação anual.

Pílulas

Dólar subiu 0,01%, para R$ 5,54. Ibovespa caiu 0,43%, aos 137.213 pontos.

