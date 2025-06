Porto Alegre arranca sorrisos em Madri

Ao centro da foto, José Renato Hopf, presidente e idealizador do South Summit Brazil. South Summit Madri / Divulgação

“Hola, soy Giane, de Porto Alegre, Brasil” Nunca imaginei que esta frase fosse arrancar sorrisos tão efusivos aqui em Madri (nem em outro lugar fora do território brasileiro). Em resposta, ouço: “Hola! South Summit Brasil! South Summit Porto Alegre!” E sorrio de volta.

Acompanho o South Summit Madri, aqui na Espanha, desde 2021, quando transmiti ao vivo no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a escolha por Porto Alegre para ser sede do South Summit Brazil. Nunca fui tão bem recebida e nem preciso mais explicar que moro no sul do Brasil, perto da Argentina.

Comprar um evento é relativamente fácil. Fazê-lo emplacar e virar referência são os grandes méritos do grupo de empresários e políticos que o conquistou. Aliás, é tempo de amarrar a renovação do contrato, que vai até 2027, lembra o secretário de Inovação de Porto Alegre, Luiz Carlos Pinto.

Segue a torcida para que o South Summit Brazil se transforme em um movimento que vá muito além do evento (que, sim, já alcançou um sucesso inegável). Espera-se que tenha papel ativo na elaboração e até interfira em políticas públicas de inovação, inclusive em nível federal. É assim na Espanha, reconhecida mundialmente como um ecossistema, mas ainda tem vários pontos a melhorar. Aliás, está trabalhando nisso com pitacos do pessoal do South Summit Madri e da IE University, que são coisas diferentes, mas com o mesmo comando e o mesmo propósito: turbinar o empreendedorismo.

Pelo Interior

Em tempo, José Renato Hopf, presidente e idealizador do South Summit Brazil, já está peregrinando pelo interior do Rio Grande do Sul a convite dos municípios para falar de inovação. Precisam! É cada lei municipal de inovação que precisa melhorar e ser menos abstrata… Sugestão: ao receberem o empresário — criador de companhias como GetNet e 4all —, perguntem: “O que nossa cidade precisaria ter para tu abrires uma empresa aqui?” E anotem no caderninho de coisas a providenciar.

