Por que o RS não vai subir o ICMS da "taxa das blusinhas"

Apesar da adesão de outros Estados à proposta do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz) de elevar a 20% o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para compras feitas em sites internacionais, o Rio Grande do Sul manterá a "taxa das blusinhas" em 17%, reafirmou a secretária Estadual da Fazenda, Pricilla Santana. A coluna perguntou à secretária durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, pois é sempre uma preocupação dos consumidores. Mas, principalmente, tem sido um pedido do comércio. Empresa querendo aumento de imposto? Sim, porque neste caso é para diminuir a competitividade do produto importado em relação ao vendido nas lojas daqui.