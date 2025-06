Petróleo dispara, mais agenda e pílulas da economia 13.06

Agenda

Petróleo sobe com ataques de Israel contra o Irã, um produtor relevante no cenário mundial. Barril passa dos US$ 75. Ouro e dólar também têm alta, por serem considerados ativos seguros em momentos de tensão geopolítica.

IBGE divulga o desempenho do setor de serviços, inclusive com dados do Rio Grande do Sul.