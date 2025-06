Passagem aérea mais barata segura inflação; por que o preço cai e como é definido

O preço das passagens áreas caiu bastante, chegando a fazer com que o item fosse a principal causa de desaceleração da inflação oficial do país em maio. No mês passado, o recuo foi de 11,31% no país e de 15,65% na região metropolitana de Porto Alegre. O IBGE aponta como motivo o fato de ser um período entre as férias do início e do meio do ano, quando as companhias aéreas costumam baixar os preços.