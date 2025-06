Pacote de Haddad, mais agenda e pílulas da economia 09.06

Agenda

Repercussão do mercado ao anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre ter fechado acordo com o Congresso para reduzir as alíquotas do decreto que havia elevado o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Para compensar a perda de arrecadação, o governo editará medida provisória com um novo pacote tributário. A principal novidade para os investidores é a proposta de cobrança de Imposto de Renda de 5% sobre títulos hoje isentos, como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) e do Agronegócio (LCA). O pacote também inclui o aumento da taxação sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP), apostas esportivas e mudanças na tributação de instituições financeiras. Adicionalmente, o governo apresentará um projeto para cortar cerca de 10% das isenções fiscais existentes. Os detalhes do plano serão discutidos com o presidente Lula nesta terça-feira (10).