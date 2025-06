Ainda faltam os detalhes, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu as linhas gerais do pacote alternativo ao aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que foi rechaçado no Congresso. Veja os principais tópicos do que ele falou à noite passada, após reunir-se com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). Além deles, discutem-se outras medidas, como a redução do gasto primário e a taxação de criptomoedas.