Assim como fortes efeitos humanitários e políticos, conflitos têm reflexos econômicos. A pressão inflacionária, que já gerava um receio mundial, agora cresce muito com a entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. O impacto imediato é do petróleo, que já havia aumentado nos ataques iniciados há pouco mais de uma semana. Irã é um produtor, mas não tão relevante mais. O problema está em cogitar o fechamento do Estreito de Ormuz, um corredor marítimo entre Irã e Omã por onde passa 20% do petróleo mundial, além de gás natural. Todos os dias são transportados 20 milhões de barris no canal, vindos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque. Além do preço do petróleo em si, dispara o frete dos navios, que já vinha subindo nos últimos dias.